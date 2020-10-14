Kilis'te gasp zanlıları yakalandı
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Kilis'te gasp zanlıları yakalandı

14.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:37
Kilis'te gasp zanlıları yakalandı

Kilis'in Polateli ilçesinde bir kişiyi darbederek cep telefonunu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'in Polateli ilçesinde bir kişiyi darbederek cep telefonunu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dümbüllü köyünde B.Ş'yi darbederek telefonunu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden M.N.Y'i ormanlık alanda drone desteği ile yakaladı.

Diğer zanlı M.C.D. ise çalıntı cep telefonu sattığı sırada gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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