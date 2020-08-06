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Kilis'te fiyatı altın ile yarışan boz fıstığın hasadı başladı

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan boz fıstığın hasadı başladı.

Kilis'te fiyatı altın ile yarışan boz fıstığın hasadı başladı
06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:01

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan boz fıstığın hasadı başladı.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor. İlginç görüntülerin oluştuğu boz fıstık hasadı bu ayı içinde sona erecek.

Kilis Çiftçi Mallarını Korumu Meclisi Başkanı Mehmet Kara, boz fıstık hasadının sürdüğünü ifade ederek, "Boz fıstık baklava üretiminde kullanıyor. Fıstık kızarmadan önce toplanır. Kiloda 250-400 gram arasında fıstık içi çıkar, buda baklavada kullanılıyor. Kızarmış fıstıklar ise daha sonra çıkar, kızarmış fıstık baklavada kullanılmaz. Boz fıstığın verimi daha düşük olur. Fıstık üretiminde Şanlıurfa, Gaziantep, Siirt'den sonra Kilis geliyor. Bu yıl rekolte normal beklendiği gibidir. Çiftçilerimize hayırlı bol kazançlı hasat diliyorum" dedi.

Fıstık üreticisi Fayat Üstün ise boz fıstığın çeşitli işlemlerin ardından baklavada kullanılmak üzere hazır hale getirildiğini ifade ederek, "Bir kilo fıstıktan ortalama 250-300 gram arasında boz fıstık çıkar, toplandıktan sonra çeşitli aşamalardan geçerek baklavada kullanılacak hale gelir. Boz fıstık olarak toplanmayan fıstık kızardığı zaman kırmızı olarak toplanır. Bu da çerezde kullanılır. Rekolte iyi geçen yıl yüzde 25 oranında rekolte vardı, bu yıl yüzde 80 oranında rekoltemiz var" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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