Kilis'te fıstık hasadı sona erdi
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Kilis'te fıstık hasadı sona erdi

Kilis'te, yetişen önemli ürünlerden biri olan Antep fıstığının hasadı sona erdi.

Kilis'te fıstık hasadı sona erdi
21.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:35

Kilis'te, yetişen önemli ürünlerden biri olan Antep fıstığının hasadı sona erdi.

Gaziantep başta olmak üzere doğu ve Güneydoğu Anadolu yetişen Antep fıstığı hasadı Kilis'te sona erdi. Ağustos ayında boz fıstık hasadı ile başlayan Antep Fıstığı Eylül ayı olgunlaşan fıstıkların toplanmasıyla birlikte hasat sona erdi.

Üreticisine en fazla para kazandırdığı için yeşil altın olarak bilenen fıstığın Kilis'te, 2020 yılı hasadı tamamlandığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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