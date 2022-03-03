Fırtınada uçan çatının parçası ticari taksiye saplandı - Haberler

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Fırtınada uçan çatının parçası ticari taksiye saplandı

AA - Güncel
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Kilis'te etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçalar 2 ticari taksiye zarar verdi.

KİLİS (AA) - Kilis'te etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçalar 2 ticari taksiye zarar verdi.

Kentte hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle bazı çatılardan uçan malzemeler, araçlarda hasara neden oldu.

Şıh Mehmet Mahallesi'nde çatıdan uçan parçalar, taksi durağında park halindeki 2 taksinin üzerine düştü.

Çatıdan kopan bir demir parçası, Servet Taş'a ait 79 T 0260 plakalı aracın ön camından girip sol ön kapının altından çıkarak araca büyük zarar verdi.

Fırtınada uçan çatının parçası ticari taksiye saplandı

Fırtınada uçan çatının parçası ticari taksiye saplandı

Fırtınada uçan çatının parçası ticari taksiye saplandı

Fırtınada uçan çatının parçası ticari taksiye saplandı

Fırtınada uçan çatının parçası ticari taksiye saplandı

AA - Güncel

Fırtına, Kilis, Güncel, Haberler

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