Fırtınada uçan çatının parçası ticari taksiye saplandı

KİLİS (AA) - Kilis'te etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçalar 2 ticari taksiye zarar verdi.

Kentte hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle bazı çatılardan uçan malzemeler, araçlarda hasara neden oldu.

Şıh Mehmet Mahallesi'nde çatıdan uçan parçalar, taksi durağında park halindeki 2 taksinin üzerine düştü.

Çatıdan kopan bir demir parçası, Servet Taş'a ait 79 T 0260 plakalı aracın ön camından girip sol ön kapının altından çıkarak araca büyük zarar verdi.