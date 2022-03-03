KİLİS'TE FIRTINA; ÇATI UÇTU, DEMİR PARÇASI TAKSİYE SAPLANDI - Haberler

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KİLİS'TE FIRTINA; ÇATI UÇTU, DEMİR PARÇASI TAKSİYE SAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KİLİS'te fırtına nedeniyle belediyeye bağlı merkezin çatısı uçtu, düşen demir parçasının saplandığı taksi hasar gördü.

KİLİS'te fırtına nedeniyle belediyeye bağlı merkezin çatısı uçtu, düşen demir parçasının saplandığı taksi hasar gördü.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'nin çatısı uçtu. Çatıdan düşen demir parçası park halindeki taksiye saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

KİLİS'TE FIRTINA; ÇATI UÇTU, DEMİR PARÇASI TAKSİYE SAPLANDI

KİLİS'TE FIRTINA; ÇATI UÇTU, DEMİR PARÇASI TAKSİYE SAPLANDI

KİLİS'TE FIRTINA; ÇATI UÇTU, DEMİR PARÇASI TAKSİYE SAPLANDI

KİLİS'TE FIRTINA; ÇATI UÇTU, DEMİR PARÇASI TAKSİYE SAPLANDI

KİLİS'TE FIRTINA; ÇATI UÇTU, DEMİR PARÇASI TAKSİYE SAPLANDI

KİLİS'TE FIRTINA; ÇATI UÇTU, DEMİR PARÇASI TAKSİYE SAPLANDI

KİLİS'TE FIRTINA; ÇATI UÇTU, DEMİR PARÇASI TAKSİYE SAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fırtına, Taksi, Güncel, Haberler

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