GAZİANTEP'TE, FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ
GAZİANTEP'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi.
GAZİANTEP'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle vatandaşlar tarafından destek konvoyu düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle İsrail aleyhine sloganlar attı. Bayrak ve dövizlerle sık sık protesto seslerinin yükseldiği alanda tekbir sesleri yükseldi.
Meydanda toplanan vatandaşlar 600 araçlık konvoy, kornalar ve bayraklar eşliğinde şehir merkezinde ilerledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı