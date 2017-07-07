Kilis'te Fetö/pdy Operasyonu

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Kilis Devlet Hastanesinde çalışan bir biyokimya uzmanı tutuklandı.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen biyokimya uzmanı E.B.K'nin iş yerine operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan zanlının iş yerinde yapılan aramada, bazı belgelere el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.