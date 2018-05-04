Kilis'te Fetö/pdy Operasyonu

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha önce görevden uzaklaştırılan 7 polis tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan 1'i komiser 1'i komiser yardımcısı olmak üzere 7 polis hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.