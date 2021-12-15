Kilis'te farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri, farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, aralık ayında çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 3 aydan 17 yıla kadar hapis cezası bulunan 43 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 27 kişi ise salıverildi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet