Kilis'te farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı

Kilis'te farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te jandarma ekipleri, farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri, farklı tarihlerde yaptığı operasyonlarda 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, aralık ayında çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 3 aydan 17 yıla kadar hapis cezası bulunan 43 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 27 kişi ise salıverildi.

Kilis'te farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

 Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

 Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı

Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title