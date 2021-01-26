Kilis'te farklı suçlardan araması bulunan 2 kişi tutuklandı

Kilis'te farklı suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), haklarında bağ ve bahçeden, ev ve iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu bulundurma ve kullanma, yağma, evcil ve kümes hayvanı hırsızlığı suçlarından arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından ekipler, yaptıkları operasyonda 11 suçtan arama kaydı bulunan A.Ö. ve 9 suçtan aranan Z.A.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve Z.A.K. tutuklandı.

Öte yandan, A.Ö'nün 06 Ocak 2021'de Kilis Devlet Hastanesinde aküleri çalan şüpheli olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz