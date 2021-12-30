Kilis'te farklı suçlardan 88 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Kilis'te farklı suçlardan 88 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te farklı suçlardan 88 şüpheli gözaltına alındı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te farklı tarihlerde gözaltına alınan 88 şüpheliden 18'i tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te farklı tarihlerde gözaltına alınan 88 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydana gelen olayların faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 58 kişi ise ifadelerinin ardından salıverildi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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