Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
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Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuskunkıran köyünde 3 evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada, bahçeye ekili 132 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 72 tabanca fişeği ele geçirdi, L.K, Z.K, M.K, N.K. ve Y.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.K. ve Y.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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