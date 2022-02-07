Kilis'te evden hırsızlık iddiası - Haberler
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Kilis'te evden hırsızlık iddiası

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te evden hırsızlık iddiası

Kilis'te boş bir evin kapıları ve elektrik kablolarının çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

KİLİS (AA) - Kilis'te boş bir evin kapıları ve elektrik kablolarının çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şehitler Mahallesi Cambazlar 1 Sokak'ta Şeker Mehmet Arslan'a ait boş evin 2 kapısı ve elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Arslan'ın evine giren hırsız ya da hırsızların yakalanması için olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Mehmet Arslan, Polis, Kilis, Güncel, Haber

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