Kilis'te evden hırsızlık iddiası

KİLİS (AA) - Kilis'te boş bir evin kapıları ve elektrik kablolarının çalındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şehitler Mahallesi Cambazlar 1 Sokak'ta Şeker Mehmet Arslan'a ait boş evin 2 kapısı ve elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Arslan'ın evine giren hırsız ya da hırsızların yakalanması için olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.