Kilis'te Evde 12 Tabanca Ele Geçti

KİLİS'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda kaçak 11 tabanca, 12 şarjör ve 52 fişek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Gülbaba Köyü'nde İsmail Y.'ye ait evde arama yaptı. Yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 11 tabanca, 12 şarjör ve 52 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan polis, İsmail Y.'yi gözaltına aldı.



- Kilis