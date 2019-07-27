Kilis'te ev yangını

Kilis'te bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesinde Z.H'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın kısa sürede söndürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA