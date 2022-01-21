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Kilis'te etkili olan kar zeytin bahçelerine zarar verdi

Kilis'te etkili olan kar zeytin bahçelerine zarar verdi
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, kar yağışı nedeniyle zarar gören zeytin bahçelerinde incelemede bulundu.

KİLİS (AA) - Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, kar yağışı nedeniyle zarar gören zeytin bahçelerinde incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören zeytin bahçelerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Bahçeleri zarar gören üreticileri ziyaret eden Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kentte, cumartesi gününden itibaren yeniden yoğun kar yağışının etkili olacağını öngördüklerini belirten Kökçüoğlu, çiftçilere gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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