Kilis'te esrar operasyonu: 5 gözaltı
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Kilis'te esrar operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te esrar operasyonu: 5 gözaltı Kilis'te, jandarma ekipleri, bir evde yapılan aramada 132 kök kenevir ve 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te esrar operasyonu: 5 gözaltı

KİLİS - Kilis'te, jandarma ekipleri, bir evde yapılan aramada 132 kök kenevir ve 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçı Organize Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkeze ilçeye bağlı Kuskunkuran Köyünde üç adreste yapılan arama 132 kök kenevir bitkisi, 500 Gram Kubar esrar, 1 adet 9 mili metre çapında tabanca ve 72 adet tabanca fişeği ele geçirildi Olayla ilgili olarak, L.K, Z.K M.K, N.K ve Y.B isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K. ile Y.B. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kilis'te esrar operasyonu: 5 gözaltı
Kilis'te esrar operasyonu: 5 gözaltı
Kilis'te esrar operasyonu: 5 gözaltı
Kilis'te esrar operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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