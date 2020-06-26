Kilis'te esrar operasyonu
Kilis'te polisin düzenlediği operasyonda 125 kilo 921 gram takoz esrar ele geçirildi.
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:48
Kilis'te polisin düzenlediği operasyonda 125 kilo 921 gram takoz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.F.Ö'ya ait Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki iş yerine düzenlenen operasyonda 125 kilo 921 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi. M.F.Ö., H.H.P. ile Ö.T. gözaltına alındı.
Soruşturmanın derinleştirerek, sürdürüldüğü bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA