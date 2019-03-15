Kilis'te Esrar Ele Geçirildi

Kilis'te Esrar Ele Geçirildi

Kilis'te, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin parkta Suriye uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada 2.32 gram esrar ele geçirildi.

Kilis'te Esrar Ele Geçirildi

Kilis'te, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin parkta Suriye uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada 2.32 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Kartalbey Mahallesi İslambey Parkı içerisinde durumundan şüphelenilen Suriye uyruklu N.B. isimli şahıs yapılan kontrollerinde, daralı ağırlığı 2.32 gram gelen uyuşturucu esrar madde ele geçirildi. Şüpheli N.B. ve ele geçirilen madde, gerekli işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. İfadesi alınan N.B. adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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