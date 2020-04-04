Kilis'te esnaf iş yerleri açmadı KİLİS'te, Esnaf Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası, koronavirüs salgını nedeniyle kentteki iş yerlerinin açılmaması kararı aldı.

KİLİS'te, Esnaf Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası, koronavirüs salgını nedeniyle kentteki iş yerlerinin açılmaması kararı aldı. Esnaf da karara uyarak bugün iş yerlerini açmadı.

Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret ve Sanayi Odası, vatandaşların 48 saat evlerinde kalmalarını sağlamak amacıyla hafta sonu iş yerlerinin açılmamasını kararlaştırdı. Kentteki esnaf da karara uyarak iş yerlerini açmadı. Eczane, fırın ve gazete bayileri dışındaki iş yerlerinin kapalı olduğu kentte sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı gençler de kontrol edildi.

Kaynak: DHA