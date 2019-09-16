Kilis'te eski TSO Başkanı Hüseyin Esirgen hayatını kaybetti

16.09.2019 12:28

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Hüseyin Esirgen (81) hayatını kaybetti.



Uzun süre Kilis Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği ile Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Esirgen bir süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu. Bugün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden Hüseyin Esirgen, kentte ölümü üzüntüyle karşılandı.



Esirgen'in cenazesinin defin ve yıkama işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmesi bekleniyor. - KİLİS

Kaynak: İHA