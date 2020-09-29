Kilis'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

29.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:34
Kilis'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

Kilis'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Kilis'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'a yapılan saldırıların kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şeker, şunları kaydetti:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu hain saldırıda hayatlarını kaybetmeleri hepimizi derinden etkilemiş ve üzmüştür, bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında Türk halkı olarak bundan sonra da yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu hain, kalleş saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Cem Yılmaz Ali Sürmeli
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 17:38:54. #1.14#
title