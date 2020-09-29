Kilis'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

Kilis'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Kilis'te Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'a yapılan saldırıların kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şeker, şunları kaydetti:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu hain saldırıda hayatlarını kaybetmeleri hepimizi derinden etkilemiş ve üzmüştür, bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında Türk halkı olarak bundan sonra da yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu hain, kalleş saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz