Kilis'te Engelliler Haftası

Kilis'te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Engelliler Haftasının programlarının başlangıcı sebebiyle protokol ziyaretleri yapıldı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Ekrem Çetin Özel Eğitim Okulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Kartalbey İlkokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler eşliğinde farklı engel gruplarından 10 öğrenci Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'u ziyaret etti.

Çok samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret esnasında öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'u ziyaret etti. Akkurt, çocukları onları yetiştiren öğretmenlere teşekkür ederek, "İlimiz ve ülkemiz açısından engelleri aşmak adına çok önemli adımlar atıldığını ve bundan sonra da hız kesmeden çalışmaların devam edeceğiz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA