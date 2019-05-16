Kilis'te engelliler 1 günlüğüne üniforma giyip asker oldu

Kilis'te 12 engelli, üniformalarını giyip yemin törenine katılarak 1 günlüğüne asker oldu

KİLİS - Kilis'te yaşayan 12 engelli, üniformalarını giyip, yemin törenine katılarak 1 günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığında 12 engellinin katılımıyla 1 günlük "Temsili Askerlik Uygulaması" gerçekleştirildi.

Temsili askerlik uygulaması kapsamında, engelli vatandaşlara askeri üniformalarının giydirilmesinin ardından eğitim verildi.

Engelli gençler için düzenlenen yemin töreninde bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Engellilerin Kahramanlığını tüm dünyaya kabul ettirmiş, tarihi şan ve şerefle dolu Türk ordusuna katılarak, Jandarma Genel Komutanlığının bir günlük misafiri olduklarını söyledi.

Başaklıgil, Engelli gençlere yönelik konuşmasında, "Milletinden aldığı güçle önüne çıkan her türle engeli aşacak, imkan ve kabiliyete sahip Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasını yakınan tanıdınız. Yaşama sım sıkı sarılmanız, içinizdeki umudu hiçbir zaman kaybetmemeniz, hayata tutunma adına göstermiş olduğunuz azimden dolayı hepinizi tekrar kutluyorum. Birazda şanlı bayrağımız ve silah üzerine ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini ederek, hiçbir engelin sizin azminizi kıramayacağını bir kez daha göstermiş olacaksınız" dedi.

Engellilerin silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etmesinden sonra Engelliler adına konuşma ve şiir okundu. Gazi Hüseyin Kılbaş tarafından şiir okundu. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığında görevli bomba ve mayın arama köpekleri gösteri sundu. Engelli gençlere askerlik terhis belgesinin verilmesinden sonda etkinlik resmi geçit töreni ile sona erdi.

Programa Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceylan, daire amir ve müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA