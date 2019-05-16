Kilis'te Engelliler, 1 Gün İçin Asker Oldu

KİLİS'te, 12 engelli, üniforma giyip, temsili olarak yemin ederek, 1 gün için asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda, 12 engellinin katılımıyla 1 günlük 'temsili askerlik uygulaması' gerçekleştirildi. Temsili askerlik uygulaması kapsamında, engellilere askeri üniformaların giydirilmesinin ardından eğitim verildi. Yemin töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, engellilerin, tarihi şan ve şerefle dolu Türk ordusuna katılarak, 1 günlük misafir olduğunu söyledi. Başaklıgil, "Milletinden aldığı güçle önüne çıkan her türle engeli aşacak, imkan ve kabiliyete sahip Türkiye Cumhuriyeti jandarmasını yakınan tanıdınız. Yaşama sımsıkı sarılmanız, içinizdeki umudu hiçbir zaman kaybetmemeniz, hayata tutunma adına göstermiş olduğunuz azimden dolayı hepinizi tekrar kutluyorum. Şanlı bayrağımız ve silah üzerine ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini ederek, hiçbir engelin sizin azminizi kıramayacağını bir kez daha göstermiş olacaksınız" dedi.

Engelliler, konuşmaların ardından silah ve bayrak üzerine el basıp, yemin ederek, vatani görevlerini temsili olarak yerine getirdi.

Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceylan, daire amiri müdürleri ve ailelerin katıldığı yemin töreni sonunda engellilere terhis belgeleri dağıtıldı.

- Kilis

Kaynak: DHA