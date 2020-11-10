Kilis'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi
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Kilis'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

10.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:44
Kilis'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

Kilis Belediyesine ait Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezi çalışanlarına jandarma tarafından 'En iyi narkotik polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verildi.

Kilis Belediyesine ait Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezi çalışanlarına jandarma tarafından 'En iyi narkotik polisi Anne' projesi kapsamında eğitim verildi.

Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme merkezinde yapılan 'En iyi narkotik polisi Anne' projesi kapsamında Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi. Proje kapsamında merkezde çalışan personel ile kursiyerlere eğitim verilirken, program sonunda görevliler ile kursiyerler jandarma personeline projeler hakkında sorular sorarak yanıtını aldılar. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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