Kilis'te elektrikli bisikleti çalan 2 şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te elektrikli bisikleti çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilali Habeş Mahallesi'nde A.H'ye ait elektrikli bisikletinin çalındığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmada, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler M.S. ve İ.H.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elektrikli bisiklet, sahibine teslim edildi.