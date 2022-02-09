Kilis'te elektrikli bisikleti çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te elektrikli bisikleti çalan 2 şüpheli yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te elektrikli bisikleti çalan 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te elektrikli bisikleti çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te elektrikli bisikleti çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilali Habeş Mahallesi'nde A.H'ye ait elektrikli bisikletinin çalındığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmada, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler M.S. ve İ.H.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elektrikli bisiklet, sahibine teslim edildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Haberler

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