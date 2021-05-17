Kilis'te elektrik kablosu hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Kilis'te elektrik kablosu hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Kilis'te elektrik kablosu hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te elektrik kablosu hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Kilis'te elektrik kablosu hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), son dönemde elektrik hatlarından kablo çalınmalarının artması üzerine özel çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda merkeze bağlı Demirışık ve Acar köylerinden elektrik kablosunu çalarak sattıklarını tespit ettiği M.M.B. ve M.A.H. ile kabloları satın alan O.Ş. ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.M.B. ve M.A.H. adliyeye sevk edilirken, diğer iki kişi hırsızlık malı satın almaktan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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Kilis'te elektrik kablosu hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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