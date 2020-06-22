Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe köyündeki bir evin damında oynayan Halil Vural (15) üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vural, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA