Kilis'te ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi yakalandı - Haberler
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Kilis'te ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi yakalandı

Kilis'te ehliyet sınavında üzerinde kopya düzeneği ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te ehliyet sınavında üzerinde kopya düzeneği ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezinde yapılan ehliyet sınavına giren M.H'nin (30) durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi.

Ekipler, Suriye uyruklu M.H'nin üst aramasında 1 çağrı cihazı, cihaza takılı 1 SIM kart, 1 telefon bataryası, bataryaya bağlı kablolar, kabloların takılı olduğu cihaz, 1 kamera, 1 hoparlör ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.H. ifadesinde söz konusu malzemeleri İ.B. ve tanımadığı bir kişiden temin ettiğini belirtti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

M.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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