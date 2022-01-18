Kilis'te eğitime 'kar' tatili

KİLİS'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.