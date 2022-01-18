Kilis'te eğitime 'kar' tatili - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te eğitime 'kar' tatili

Kilis'te eğitime 'kar' tatili
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

KİLİS'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title