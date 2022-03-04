Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

KİLİS (İHA) - Kilis'te jandarma Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 80 düzensiz göçmen ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 80 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlerin sınır geçişlerini organize eden 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 araca ise el konuldu. 3 organizatör ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 80 yabancı uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa