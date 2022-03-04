Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kilis'te düzensiz göçmen kaçakçılığı

Kilis'te jandarma Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 80 düzensiz göçmen ele geçirildi.

KİLİS (İHA) - Kilis'te jandarma Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 80 düzensiz göçmen ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 80 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlerin sınır geçişlerini organize eden 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 araca ise el konuldu. 3 organizatör ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 80 yabancı uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title