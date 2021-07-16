Kilis'te düzenlenen Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi

Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen ve UNICEF tarafından desteklenen Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi.

Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen ve UNICEF tarafından desteklenen Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi.

Beşevler Kapalı Spor Salonunda 3 gün süren turnuvada sporcular madalya almak için kıyasıya yarıştı. 18 il ve Suriye'den katılan 350 sporcunun çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. Ümit erkekler kategorisinde birinciliği Rize, ikinciliği İstanbul, üçüncülüğü Şanlıurfa ve Gaziantep, Ümit kızlar kategorisinde birinciliği Manisa, ikinciliği Konya, üçüncülüğü Karaman ve Bilecik, Yıldızlar erkeklerde birinciliği İzmir, ikinciliği Diyarbakır, üçüncülüğü Van ile Kilis, Yıldızlar kızlarda birinciliği Kahramanmaraş, ikinciliği Tekirdağ, üçüncülüğü İstanbul ile Van, Minik erkeklerde birinciliği Suriye, ikinciliği Adıyaman, üçüncülüğü Manisa ve Kahramanmaraş, minik kızlarda birinciliği Kilis, ikinciliği Balıkesir, üçüncülüğü Tekirdağ ile Konya ilerinden katılan sporcular elde etti.

Sporculara madalya ve kupaları Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Metin Kaplan ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Metin Kaplan, 3 gün boyunca judo turnuvasına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "UNICEF'in dünyada tek desteklediği judo turnuvasını yaptık. 18 il ve Suriye'den 350 sporcumuz müsabakalara katıldı. Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategorisinde turnuvasını yaptık. Bu organizasyon Kilis Belediyesinin UNICEF'e hazırladığı proje ile kapsamında yapıldı. Biz UNICEF'ten Fırat Kalkanı bölgesinde Kilis'in sorumluluğunun olduğu bölgede birkaç spor dalında da desteğini bekliyoruz" dedi.

- Kilis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu