KİLİS'TE 'DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE FİDAN DİKİMİ

KİLİS'te, AK Parti İl Başkanlığı tarafından '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

KİLİS'te, AK Parti İl Başkanlığı tarafından '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

'Dünya Çevre Günü'nde Öncüpınar Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği yapıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı ile Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Fatime Kübra Gökçek, etkinlikteki konuşmalarında, dünyanın çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Gökçek, Bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 'Cemre' ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse işte çevre gönüllüleri hareketimiz de böyle içimize düştü. Bugünden sonra 'Cemre'ler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek dedi.

Konuşmaların ardından belirlenen alana fidanlar dikildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı