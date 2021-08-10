KİLİS'TE DÜĞÜN VE NİŞANLARDA MAGANDALARA AFİŞLİ UYARI
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KİLİS'TE DÜĞÜN VE NİŞANLARDA MAGANDALARA AFİŞLİ UYARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS Valiliği etkinliklerde silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi için bu tür etkinliğin yapıldığı yerlere 'Mutluluğa Kurşun Sıkma. Geleceği Karartma' yazılı afişlerin asılması kararı aldı.

KİLİS Valiliği etkinliklerde silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi için bu tür etkinliğin yapıldığı yerlere 'Mutluluğa Kurşun Sıkma. Geleceği Karartma' yazılı afişlerin asılması kararı aldı. Jandarma ekipleri ise proje kapsamında levhalarının asılması kontrollerini gerçekleştirdi.

Polateli İlçesinde çalışma yapan jandarma ekipleri 'Mutluluğa Kurşun Sıkma. Geleceği Karartma' sloganı ile etkinlik alanlarına levha asılması uygulanmasını ve kontrollerini gerçekleştirdi. Jandarma Komutanlığı ekipleri düğün, nişan, kutlama, asker uğurlama ve çeşitli eğlencelerde ateş açılmaması konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için köylerde bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlar ise uygulamaya destek verdiklerini ifade ederek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

KİLİS'TE DÜĞÜN VE NİŞANLARDA MAGANDALARA AFİŞLİ UYARI
KİLİS'TE DÜĞÜN VE NİŞANLARDA MAGANDALARA AFİŞLİ UYARI
KİLİS'TE DÜĞÜN VE NİŞANLARDA MAGANDALARA AFİŞLİ UYARI
KİLİS'TE DÜĞÜN VE NİŞANLARDA MAGANDALARA AFİŞLİ UYARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KİLİS'TE DÜĞÜN VE NİŞANLARDA MAGANDALARA AFİŞLİ UYARI - Haberler
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