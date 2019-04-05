Kilis'te dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

KİLİS - Kilis'te aniden bastıran yağmur ile dolu yağışı kentte trafikte aksamalara yol açarken bazı iş yerleri ile evleri su bastı.

Saat 16.20 sırlarında bir anda dolu ve arkasından gelen sağanak yağmur nedeniyle caddeler sel sularıyla doldu. Vatandaşlar caddelerde yürümekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar sel sularının içerisinde yürümek zorunda kaldı. Sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su basarken, vatandaşlar, suları tahliye etmek için uğraştı. Yağmur nedeniyle trafikte seyir eden araçların ilerlemekte zorluk çektikleri gözlendi.

Kaynak: İHA