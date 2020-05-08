Kilis'te din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine destek

Kilis'teki din görevlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürüyor.

Kilis'teki din görevlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürüyor.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs tehdidine karşı kurum olarak seferber olduklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şubesi işbirliğiyle 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımda bulunduklarını dile getiren Şahin, "Aynı zamanda 65 yaş üstü emekli din görevlilerimiz ve 20 yaş altı çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarının giderilmesi, devletimizin ve vefakar halkımızın ihtiyaç sahiplerine vermiş olduğu yardımların bizzat hak sahiplerine dağıtılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Şahin, Vefa Destek Gurubu haricinde de yardım faaliyetleri düzenlediklerini bu kapsamda da kent genelinde bir çok aileye gıda ve kıyafet gibi yardım yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA