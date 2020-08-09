Kilis'te DGS heyecanı
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Kilis'te DGS heyecanı

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleştirildi.

09.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:31

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleştirildi.

Kilis'teki adaylar, maske ve mesafe kuralına uyarak salonlara alındı. Görevliler, maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve karantinada bulunan adaylar, kendileri için ayrılan izole salona ambulanslarla getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince sınava getirilen adayların yine sınav sonrası, alındıkları yerlere götürülecekleri öğrenildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa

Gaziantep ve Şanlıurfa'da da sınav öncesinden itibaren Kovid-19 kurallarına göre tüm tedbirler uygulandı.

Sınav saatinin gelişiyle birlikte kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Adaylar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uydu.

Sınava girenlerin çoğunluğunun ulaşımda özel araç kullanmayı tercih ettiği görüldü.

Kilis'te DGS heyecanı

Kaynak: AA

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