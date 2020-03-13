Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyorKİLİS'te, Korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

13.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:44
Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

KİLİS'te, Korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kilis Belediyesi Korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, kamuoyu açık alanlar, resmi kurum ve kuruluşları dezenfekte etmeye devam ediyor. İbadethaneler Resmi kurumlar Valilik, ve Kilis'in Sınır Kapıları dahil olmak üzere Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Korona virüs tehlikesine karşı saha çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız il genelinde devam edecektir. Paniğe kapılmayacağız, ama tedbiri de elden bırakmayacağız" dedi.

Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kaynak: DHA

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Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

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