Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

Mehmet Yılmaz'ın (72) kullandığı 79 AAG 892 plakalı traktör, Delifakıkaradut Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki 6 yaşındaki B.Y. ise yaralandı.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA