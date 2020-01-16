Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

16.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:48
Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bayandır'ın (61) kullandığı 66 AD 311 plakalı traktör, merkeze bağlı Arpakesmez köyü yakınlarında devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Bayındır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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