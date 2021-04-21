Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Gündeğer köyünde tarlada çalışan Osman Demirkıran'ın (79) kullandığı 79 AZ 471 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Demirkıran, olay yerinde hayatını kaybetti.
Demirkıran'ın cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz