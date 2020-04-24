Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Aşağıkalecik köyü kırsalında Şevket Kaya'nın kullandığı 79 AU 638 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA