Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

KİLİS'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.

16.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:23
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

KİLİS'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.

Kaza merkeze bağlı Oylum köyü yakınlarında meydana geldi. Arpakesmez köyü yönünde ilerleyen Mehmet Fatih 'ın (62) kullandığı 79 AF 836 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vinçle yerinden kaldırılan traktörün altında kalan sürücü Mehmet Fatih Bayındır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.  

Bayındır'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna konulurken, jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA
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