Kilis'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Kilis'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

14.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:32
Kilis'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Z.Y. yönetimindeki IF 27 ZKI yabancı plakalı otomobil, Elbeyli-Gaziantep kara yolu Bitkıran köyü mevkisinde devrildi.

Sürücünün annesi H.Y. hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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