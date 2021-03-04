Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
04.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:50
Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Burak Yıldırım (22) yönetimindeki motosiklet, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan Yıldırım, 112 sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz