Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

04.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:50
Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kilis'te devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Burak Yıldırım (22) yönetimindeki motosiklet, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan Yıldırım, 112 sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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