Kilis'te devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cebrail Ölmez (26) yönetimindeki 79 EC 240 plakalı kamyon, Söğütlü köyü çıkışında şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu arada, kamyonda çıkan yangın da Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA