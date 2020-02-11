Kilis'te depodan hırsızlık yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı
Kilis'te bir depodan boya ve inşaat malzemesi çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kilis'te bir depodan boya ve inşaat malzemesi çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öncüpınar Mahallesi Akçabağlar köyü yakınlarında M.C'ye ait depodan boya ve inşaat malzemesi çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak yürüttükleri detaylı soruşturmada şüphelilerin kimliğini belirledi.
Şüphelilerin Gaziantep'te ikamet ettiğini ve tekrar bölgeye geleceklerini değerlendiren ekipler, depo çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, bir süre sonra depoya tekrar gelen şüphelileri suçüstü yakaladı.
Zanlılar işlemleri için karakola götürülürken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.