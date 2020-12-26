Kilis'te depo yangını
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Kilis'te depo yangını

26.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:51
Kilis'te depo yangını

Kilis'te, bir depoda çocuklar tarafından çıkarılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kilis'te, bir depoda çocuklar tarafından çıkarılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Cankurtaran sokakta bulunan 2 katlı binanın depo bölümünde oyun oynayan çocukların yaktığı ateş sonucu çıkan yangın Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis soruşturma başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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