Kilis'te depo yangını
26.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:51
Kilis'te, bir depoda çocuklar tarafından çıkarılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kilis'te, bir depoda çocuklar tarafından çıkarılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Cankurtaran sokakta bulunan 2 katlı binanın depo bölümünde oyun oynayan çocukların yaktığı ateş sonucu çıkan yangın Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis soruşturma başlattı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı