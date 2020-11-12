Kilis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden fidan dikimi

Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü personeli, Polateli ilçesi sınırları içerisinde oluşturulan adalet ormanında ağaç dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte 350 çam, 100 dut ve 50 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Çakır, Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Burak Baran, Kilis L Tipi Kapalı ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Eşref Başekin, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ ve personeller katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz